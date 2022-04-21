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حاكم لوهانسك: القوات الروسية تسيطر على 80% من المنطقة
حاكم لوهانسك: القوات الروسية تسيطر على 80% من المنطقة
21 ابريل 2022 10:32

 قال حاكم منطقة لوهانسك سيرهي هايداي إن الوحدات العسكرية الروسية باتت تسيطر الآن على نحو 80% من المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.
وأضاف هايداي في تصريحات عبر صفحته على "تليجرام" في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن مدينتي روبيشن وبوباسنا في منطقة لوهانسك تخضعان "جزئيا" للسيطرة الروسية، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وتزايد للقصف منذ أسابيع للسيطرة على تلك المدينتين.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، سيطر الانفصاليون من جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، على نحو 30% من منطقة لوهانسك.
ويتردد بأن نحو 70 ألف شخص لايزالون في المنطقة.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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