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الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
السيارات تمر في شارع فارفاركا في وسط موسكو
21 ابريل 2022 10:30

أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا. وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن الحزمة الجديدة تستهدف بنكاً تجارياً رئيسياً وشبكة عالمية تضم أكثر من 40 فرداً وكياناً روسياً.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحفي أن تلك العقوبات تستهدف أيضا شركة عاملة في صناعة تعدين عملات رقمية في روسيا، حيث تفيد تقارير بأنها ثالث أكبر شركة في العالم لتعدين العملات الرقمية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتضمن فيها العقوبات شركة تعدين عملات رقمية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض سلسلة قيود على إصدار التأشيرات لشخصيات روسية، وذلك رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا وتقويض الديموقراطية في بيلاروس.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
روسيا
عقوبات أميركية
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