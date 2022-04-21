الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
قصة صورة
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الكتب الرقمية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الكتب الرقمية
أبرز الأخبار
توخيل معجب بـ «تنس السيدات» و«الفورمولا-1»!
كوستاريكا مرشحة للقاء «الأبيض» ودياً 30 مايو
اتحاد كلباء «4 من 6» أمام «العميد»
المصري يستعد لبركان في الظلام!
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
شرطة نيويورك تحقق بتوقيف طفل لسرقته كيس رقائق بطاطا
شرطة نيويورك تحقق بتوقيف طفل أسود لسرقته كيس رقائق بطاطا
21 ابريل 2022 09:48
أفادت شرطة نيويورك أنها تحقق في تسجيل مصور تم تداوله ويظهر عناصر تابعين لها وهم يوقفون صبياً من أصول أفريقية يبلغ ثمانية أعوام بعد ضبطه وهو يسرق كيس رقائق بطاطس.
والفيديو الذي وصل عدد مشاهداته الى أكثر خمسة ملايين على تويتر يظهر الصبي باكيا ويداه خلف ظهره بينما يقتاده ضابط شرطة من قسم شرطة سيراكيوز الى سيارة دورية.
ويسمع في التسجيل صوت مصور الفيديو وهو يقول للشرطي "ماذا الذي ستفعله؟"، ليجيبه الأخير وهو يمسك بالصبي "احزر! احزر ما الذي سأفعله!" .
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصبي الذي أطلق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة إليه يبلغ من العمر ثمانية أعوام فقط.
ووصفت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول الفيديو بأنه "يفطر القلب"، وقالت للصحافيين "الكثير منا آباء وامهات. ولا يسعكم إلا أن تتخيلوا خوف الطفل لأنه كان عليه أن يعيش هذه التجربة".
المصدر: وكالات
البطاطا
طفل
نيويورك
الأكثر قراءة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الإمارات
22 ابريل 2022
عربي ودولي
خبراء يحذرون من ظهور سلالات جديدة من كورونا
21 ابريل 2022
عربي ودولي
الصحة العالمية توافق على استخدام عقار "فايزر " لعلاج كورونا
22 ابريل 2022
آخر الأخبار
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©