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شرطة نيويورك تحقق بتوقيف طفل لسرقته كيس رقائق بطاطا
شرطة نيويورك تحقق بتوقيف طفل أسود لسرقته كيس رقائق بطاطا
21 ابريل 2022 09:48

أفادت شرطة نيويورك أنها تحقق في تسجيل مصور تم تداوله ويظهر عناصر تابعين لها وهم يوقفون صبياً من أصول أفريقية يبلغ ثمانية أعوام بعد ضبطه وهو يسرق كيس رقائق بطاطس. 

والفيديو الذي وصل عدد مشاهداته الى أكثر خمسة ملايين على تويتر يظهر الصبي باكيا ويداه خلف ظهره بينما يقتاده ضابط شرطة من قسم شرطة سيراكيوز الى سيارة دورية.

ويسمع في التسجيل صوت مصور الفيديو وهو يقول للشرطي "ماذا الذي ستفعله؟"، ليجيبه الأخير وهو يمسك بالصبي "احزر! احزر ما الذي سأفعله!" .

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصبي الذي أطلق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة إليه يبلغ من العمر ثمانية أعوام فقط.

ووصفت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول الفيديو بأنه "يفطر القلب"، وقالت للصحافيين "الكثير منا آباء وامهات. ولا يسعكم إلا أن تتخيلوا خوف الطفل لأنه كان عليه أن يعيش هذه التجربة". 

 

 

المصدر: وكالات
البطاطا
طفل
نيويورك
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