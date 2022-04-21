الحكومة الأميركية تستأنف حكماً بإلغاء إلزامية ارتداء الأقنعة بوسائل النقل

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أن حكومة الولايات المتحدة استأنفت حكما قضائيا مثيرا للجدل قضى في وقت سابق هذا الأسبوع بإلغاء إلزامية وضع الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنتوني كولي، إنه بعد التقييم الذي توصلت إليه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي أعلى هيئة صحية أميركية، بأن "فرض وضع قناع واق في وسائل النقل العام لا يزال ضروريا لحماية الصحة العامة، فقد تقدمت الوزارة بإشعار لاستئناف هذا الحكم".

وكانت قاضية أميركية فيدرالية قد ألغت، الاثنين، إلزامية وضع الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام، وهو أمر تفرضه إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت القاضية كاثرين كيمبال ميزيل من محكمة المنطقة الوسطى في فلوريدا، إن فرض الأقنعة الواقية يتجاوز السلطة القانونية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومددت المراكز مؤخرا قرار فرض وضع الأقنعة على متن الطائرات والقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل حتى الثالث من مايو، في ظل تزايد الإصابات بكوفيد.

وبعد صدور الحكم القضائي، بدأت العديد من شركات الطيران الكبرى بالتخلي عن فرض وضع الأقنعة في الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية، وكذلك خدمات النقل "أوبر" و"ليفت" وشركة السكك الحديدية الوطنية "أمتراك".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأميركيين تدعم إلزامية القناع الواقي في الأماكن الداخلية والمغلقة، وسط أقلية معارضة واضحة.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف أميركا" في 18 أبريل، أن 63% يدعمون "بقوة" أو "إلى حد ما" فرض الحكومة الأميركية لوضع للأقنعة في وسائل النقل العام.