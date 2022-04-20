الإمارات: الحوار السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا أمر حتمي للتحرك نحو حل سلمي للحرب، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، داعيةً جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقالت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس الأمن الدولي إنه يجب ألا يدخر العالم وسعاً لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، ووضع حدٍ للمأساة الإنسانية القائمة، من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وشدد بيان الدولة على أن يظل الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بشكل مستدام، وأبدى دعمه لكل الجهود التي تبذلها النوايا الحسنة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، داعيةً إلى ضمان مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع جهود السلام، مع مراعاة دورها الحاسم في بناء سلام أكثر استدامة ودائمة.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيانها أمام مجلس الأمن إن المعاناة الإنسانية تتطلب تقديم المساعدة للمحتاجين، مشيدةً في هذا السياق بكرم البلدان المجاورة، وغيرها، في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، ولا سيما بولندا ورومانيا اللتين استقبلتا معًا أكثر من 3.4 مليون أوكراني، وكذلك مولدوفا التي استقبلت أكثر من 400 ألف لاجئ تصل إلى 15 % من مجموع سكانها، كما أثنت على الاتحاد الأوروبي لدعمه المستمر للدول التي تتحمل وطأة أزمة اللاجئين.

وأكد البيان ضرورة اتباع نهج يراعي النوع الاجتماعي في جميع الجهود الإنسانية في أوكرانيا والدول المضيفة، معرباً عن القلق بشأن تقارير الاتجار بالبشر، وشدد على ضرورة وضع أنظمة على المعابر الحدودية لفحص مقدمي المساعدة لمنع النشاط الإجرامي للمتاجرين بالبشر وضمان سلامة النساء والأطفال، مؤكدةً أنه يجب أن تشمل الاستجابة الإنسانية أصوات النساء اللواتي يمكنهن توفير المعلومات وتقديم المساعدة الإنسانية والخدمات وجهود البرمجة مع احتياجاتهن في المركز.

كما جددت الإمارات دعوتها للسماح للمدنيين بالإجلاء بأمان وطوعية من المناطق المتضررة من النزاع، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وفقًا للقانون الدولي.

ولفت البيان إلى الحاجة إلى معالجة الآثار العالمية للصراع في أوكرانيا بشكل عاجل وفعال، من ناحية الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأشار البيان إلى أنه «منذ اندلاع الصراع قبل نحو شهرين، كانت التكلفة البشرية مريعة، وعلى سبيل المثال، فر أكثر من ربع الأوكرانيين خلال فترة وجيزة، 90% منهم نساء وأطفال».

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا، كما رحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقفة إنسانية لمدة 4 أيام للسماح بفتح سلسلة من الممرات الإنسانية، ما من شأنه الحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة وحماية المدنيين.

وفي سياق أخر، وصل شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثّل الدول الأعضاء في الاتحاد، صباح أمس، إلى كييف، وفق ما كشف في تغريدة.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورة له على رصيف محطة قطار في العاصمة الأوكرانية: «في كييف اليوم، في قلب أوروبا الحرّة والديموقراطية».