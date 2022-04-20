روسيا تختبر صاروخاً بقدرات نووية

موسكو (وكالات)

قالت روسيا أمس، إنها اختبرت لأول مرة صاروخ «سارمات الباليستي» الجديد العابر للقارات، وهو إضافة جديدة طال انتظارها إلى ترسانتها النووية، وهو سلاح قال عنه الرئيس فلاديمير بوتين: إنه سيجبر كل أعداء موسكو على التوقف والتفكير أكثر من مرة.

وأظهر التلفزيون لقطات لبوتين وهو يستمع لإفادات من الجيش بشأن إطلاق الصاروخ من بليسيتسك في شمال غرب البلاد، ليضرب أهدافا في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق.

وظل الصاروخ سارمات قيد التطوير لسنوات، لذا فإن إطلاقه التجريبي ليس مفاجأة بالنسبة للغرب، لكنه يأتي في وقت يشهد توترا سياسيا شديدا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال بوتين: «الصاروخ الجديد يتمتع بأعلى الخصائص التكتيكية والفنية وهو قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ. ليس له نظير في العالم ولن يكون لديه لفترة طويلة في المستقبل». ومضى يقول: «هذا السلاح الفريد حقاً سيعزز القدرة القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية ويجعل أولئك الذين يفكرون في تهديد بلدنا يفكرون مليا، في خضم هذا الخطاب العدواني المحموم».