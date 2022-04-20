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الطاقة الذرية: «تشرنوبيل» تستعيد الاتصالات مع الهيئة المنظمة في أوكرانيا
محطة تشرنوبيل للطاقة النووية
21 ابريل 2022 01:50

كييف (وكالات)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا أبلغتها باستعادة الاتصالات المباشرة بين محطة تشرنوبيل للطاقة النووية والهيئة الحكومية للطاقة الذرية بعد مغادرة القوات الروسية للمنشأة.
وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي: إن هذا التطور «نبأ سار للغاية»، مضيفاً أنه سيتوجه على رأس فريق من الخبراء إلى المحطة هذا الشهر لإجراء سلسلة تقييمات.
وكانت وكالة الطاقة الذرية قالت إن القوات الروسية سيطرت على محطة الطاقة المعطلة بعد قليل من الهجوم على أوكرانيا لكنها غادرت في 31 مارس.

وكالة الطاقة الذرية
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