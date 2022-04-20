الخطوط الجوية اليمنية تسير رحلة أسبوعية من مطار صنعاء إلى عمّان

صنعاء (وكالات)

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، أمس، تسيير رحلة أسبوعيا من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك ضمن شروط الهدنة المؤقتة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري.

وقالت اليمنية في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بشرى سارة لجميع المسافرين، نعلن عن تسيير رحلة كل أسبوع من صنعاء إلى عمان والعودة ابتداء من يوم الأحد المقبل، الموافق 24 أبريل». وأشادت الخطوط الجوية اليمنية «باتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة بهدف تخفيف معاناة اليمنيين».

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن هدنة لمدة شهرين، تتضمن إيقاف جميع العمليات العسكرية في البلاد، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.