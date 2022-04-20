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إحباط هجمات حوثية على مواقع الجيش اليمني في مأرب
جانب من المواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب (أرشيفية)
21 ابريل 2022 01:50

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شهدت محافظة مأرب أمس، معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين منذ فجر الأربعاء، إثر هجوم هو الأعنف شنته الميليشيات الإرهابية على مواقع الجيش في الجبهة الجنوبية لمأرب.
وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، من دون ذكر حصيلتهم.
وأوضح أن الوضع في جبهات مأرب الجنوبية والغربية لا يزال متوتراً في ظل استمرار ميليشيات الحوثي باستقدام مزيد من التعزيزات.
من جانبه، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل تصدوا لهجوم واسع شنته الميليشيات الحوثية في الجبهتين الجنوبية والغربية لمأرب.
وفي بيان صادر عن الجيش اليمني، فإن معدل خروقات ميليشيات الحوثي زاد منذ مساء الاثنين وحتى مساء الثلاثاء، إلى 118 خرقاً للهدنة الإنسانية منها إحباط سلسلة من الهجمات.
وأشار البيان إلى أن الخروقات الحوثية توزعت بين 53 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 انتهاكا في محور البرح غرب تعز وحيس حيس جنوب الحديدة، و16 في جبهات مأرب، و12 خرقاً غرب حجة، و6 خروقات شرق الحزم بالجوف، وخرق واحد في جبهة لودر بمحور أبين.
وحسب البيان، فقد أحبط عدّة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع في جبهة الأعيرف جنوب مأرب، وإلى مواقع أخرى في محور حيس جنوب الحديدة.
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي واصلت استقدام التعزيزات البشرية والعتاد والذخائر إلى جبهات، فضلاً عن استخدام المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والطائرات التجسسية في انتهاك قرار وقف إطلاق النار.

اليمن
الجيش اليمني
مأرب
ميليشيات الحوثي
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