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«التعاون الإسلامي»: أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستورية إنجاز مهم يفتح مرحلة جديدة
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
21 ابريل 2022 01:50

جدة (وكالات)

رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بتأدية رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس اليمين الدستورية، أمام مجلس البرلمان في جلسته المنعقدة أمس الأول، في عدن. وتقدّم بخالص التهاني لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإلى الشعب اليمني، متمنيًا للمجلس التوفيق والسداد في مهمته التاريخية. وأكد الأمين العام أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد استبشرت خيرًا بتشكيل المجلس، الذي يعد إنجازًا مهمًا من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للحل السلمي ومرحلة جديدة في تاريخ اليمن. وأشار الأمين العام إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى الجهود التي سيبذلها مجلس القيادة الرئاسي على مختلف المستويات لوضع حد للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، وهي جهود تتطلب كل الدعم والتشجيع.

منظمة التعاون الإسلامي
اليمن
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
رشاد العليمي
عدن
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