السعودية: نتطلع إلى يمن سعيد ينعم بالأمن والأمان

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

هنأت المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية في عدن.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن تهنئة المملكة العربية السعودية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بمناسبة أدائهم اليمين الدستورية في عدن.

كما عبرت الوزارة، عن تطلع المملكة لاستشعار كافة المكونات اليمنية للمسؤولية الوطنية لبناء يمنٍ سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار.

وجددت الوزارة تأكيد المملكة دعمها الكامل لرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق آماله وطموحاته. وفي تغريدة لوزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان على «تويتر»، بارك فيها لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية في عدن. وثمن وزير الخارجية السعودي حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار.

وقال بن فرحان: إن «المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني، وسوف تواصل القيام بذلك، ونؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له».

كما رحبت دولة الكويت بأداء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها عن تمنياتها لمجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية، في صيانة أمن واستقرار وسيادة اليمن وتحقيق آمال وتطلعات شعبه، مؤكدة دعم الكويت للمجلس الرئاسي في إنجاز مهامه بإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله في أن يحرز مجلس القيادة الرئاسي، تقدمًا نحو السلم والأمن والحكم الديمقراطي الشامل في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على صفحته بموقع «تويتر» تطرق فيها مشاركة سفراء دول الاتحاد الأوروبي بحفل أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في عدن. ووصف الاتحاد الأوروبي حفل أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بـ«اليوم الخاص جدًا لليمن».

في غضون ذلك، عقد مجلس القيادة الرئاسي، أول اجتماع له في مدينة عدن برئاسة رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد محمد العليمي، وحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن المحرمي وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني.

وناقش الاجتماع، أولويات المرحلة المقبلة، وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته الأولى التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، سواء فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة أو الجانب العسكري والأمني والسياسي، وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار.

وشدد رئيس مجلس القيادة، على ضرورة تطبيق برنامج المجلس بشكل عاجل، وخصوصا في الجوانب المتعلقة بحياة اليمنيين اقتصاديا وتنمويا.

وشكر رئيس مجلس القيادة، سفراء الدول الشقيقة والصديقة والمبعوثين الأممي والسويدي لدى اليمن، لحضورهم الاجتماع الذي احتضنته مدينة عدن أمس الأول، كما شكر اللجنة الأمنية في عدن ممثلة بالمحافظ أحمد لملس، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

كما جدد رئيس مجلس القيادة الشكر للأشقاء في دول التحالف وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهما اللامحدود. ووعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبناء عدن بالعمل على تطوير المدينة وتنميتها لتستعيد دورها كمدينة للسلام والمحبة والحرية.

وأعلن رئيس مجلس القيادة في كلمته أمس الأول، عقب أداء اليمين الدستورية أن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، ويلتزم أمام أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في عدن وعلى امتداد اليمن.