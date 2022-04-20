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أردوغان: العملية في العراق تهدف إلى ضمان أمن تركيا
أردوغان متحدثاً أمام كتلة حزب «العدالة والتنمية» بالبرلمان التركي (أ ف ب)
21 ابريل 2022 01:51

أنقرة (وكالات)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات بلاده في شمال العراق، تهدف لضمان أمن تركيا ولتطهير الأراضي العراقية من حزب العمال الكردستاني. 
وقال أردوغان في كلمة باجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان التركي: إن «التنظيمات الإرهابية» لم تعد قادرة على ممارسة أي عمل داخل تركيا لأن سلطات الأمن منعت إلى حد كبير عمليات التسلل والهروب عبر الحدود».
وأوضح أن «القوات المسلحة التركية أضافت عملية جديدة إلى عملياتها الهادفة إلى تطهير المناطق التي احتلها حزب العمال الكردستاني في شمال العراق».
وأكد أن تركيا من خلال عملياتها العسكرية لا تطمع في أراضي أي دولة بل تهدف إلى ضمان أمن حدودها واستقرار جيرانها.
وأطلقت القوات التركية الاثنين عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وفي سياق آخر، أعلنت السلطات التركية عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في هجوم بعبوة ناسفة استهدف حافلة نقل حراس سجن بمدينة بورصة شمال غربي تركيا أمس.
وقال حاكم المدينة يعقوب جانبولاط في بيان إنه يعتقد أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، مشيراً إلى أن منفذ التفجير لم تعرف هويته بعد.
وأوضح أن القنبلة وضعت بجوار عمود كهرباء وفجرت عن بعد لدى مرور الحافلة التي تقل حراس السجن.
وأضاف أن أحد المصابين حالته حرجة جراء الانفجار فيما خرج الباقون من المستشفى بعد تلقي العلاج.
من جهته، قال وزير العدل التركي اليد بكر بوزداغ في بيان: إن الجهات المعنية تباشر التحقيقات اللازمة حول الحادث كما تتواصل الجهود لإلقاء القبض على الجناة بأسرع وقت. وأضاف أن التفجير تسبب في إلحاق أضرار ببعض المباني السكنية في المنطقة، إلا أنه لم يسفر عن ضحايا بين المدنيين.
وسبق أن وقعت هجمات مماثلة في تركيا، وحملت السلطات حزب العمال الكردستاني المسؤولية عنها. وتعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني بشمال العراق تنظيمين مرتبطين، كما تعتبر أنهما يشكلان تهديداً وجوديا لأمنها القومي.

رجب طيب أردوغان
العراق
تركيا
حزب العمال الكردستاني
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