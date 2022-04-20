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ألف مستوطن يقتحمون «الأقصى»
ألف مستوطن يقتحمون «الأقصى»
21 ابريل 2022 01:50

القدس (وكالات)

جددت القوات الإسرائيلية اقتحامها للمسجد الأقصى أمس، وحاصرت المصلين في المصليات المسقوفة وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين.
وقال معتكفون في المسجد في تصريحات صحفية إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي صوبهم ما أدى إلى إصابة ثلاثة بجروح فيما اشتعلت النيران في إحدى نوافذ المصلى القبلي جراء إلقاء الجيش الإسرائيلي القنابل.
وأوضحوا أن نحو 1180 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة في وقت استمرت القوات الإسرائيلية في فرض قيود على دخول الفلسطينيين واحتجاز بطاقات هوياتهم.
ودعت جماعات يهودية متطرفة إلى تكثيف اقتحام المسجد الأقصى اليوم الخميس، إثر قرار إسرائيل إغلاقه أمام اقتحامات المستوطنين بدءاً من غد الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في بيان تعقيباً على ما يجري في المسجد الأقصى: إن «الوضع التاريخي في الحرم الشريف يعطي الأوقاف الإسلامية مسؤولية الإدارة والصيانة والتعمير والإشراف على دخول الزوار إلى باحات الحرم».
وأضاف الشيخ ان «إشراف الشرطة الإسرائيلية على ذلك إلى جانب تحديد أعداد وأعمار المصلين ما هو إلا خرق فاضح ومحاولة لخلق واقع جديد يهدف إلى التقسيم الزماني».
وشهد المسجد الاقصى في الأيام الماضية مواجهات عنيفة بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية ومهاجمة المصلين وإصابة واعتقال المئات منهم لتأمين اقتحام المستوطنين في «عيد الفصح اليهودي».

القوات الإسرائيلية
إسرائيل
فلسطين
المسجد الأقصى
القدس
المستوطنين الإسرائيليين
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