«اليونيسيف»: الأزمة الاقتصادية في لبنان تعرض الأطفال لأمراض مميتة

بيروت (وكالات)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أمس، من تهديد الوضع الاقتصادي العالمي وما نتج عنه من تفاقم الأزمة الكارثية في لبنان وتداعياتها الخطيرة على صحة الأطفال.

وذكرت «يونيسيف» في تقرير أصدرته بالتزامن مع أسبوع التمنيع العالمي تحت عنوان: «تفاقم الأزمة الصحية للأطفال في لبنان»، أن الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم الروتينية بنسبة 31 بالمئة جعل الأطفال عرضة للأمراض المميتة المحتملة مثل الحصبة والخناق والالتهاب الرئوي.

وقالت ممثلة «يونيسيف» بالإنابة ايتي هيغينز: «في ظل معاناة نحو 80% من السكان في لبنان من الفقر لم يعد بإمكان الكثير من العائلات الانتقال إلى المرافق الصحية للحصول على الرعاية الصحية الأولية لأطفالها».

وشددت هيغينز على أن العمل الفوري والمركز أصبح حاجة ملحة لإعطاء الأولوية لصحة الأطفال في ظل عدم ظهور أي علامة تحسن لتداعيات الأزمات المتشعبة في لبنان قائلة إن «لبنان لا يستطيع أن يتحمل جيلاً من الأطفال في حالة صحية سيئة ومحرومين من التغذية».

وأشارت إلى أن «يونيسيف» تشدد على دعوتها للحكومة اللبنانية وجميع أصحاب الشأن إلى تركيز كل الجهود من أجل تطعيم الأطفال ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال التحصين باللقاحات وتحسين الرفاه الغذائي للأطفال والنساء.

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن ما يعانيه القطاع الصحي من هجرة جماعية للعاملين الصحيين مع جمود عملية التوظيف من قبل المؤسسات المعنية في لبنان والقيود المفروضة على إستيراد الأدوية والمعدات الطبية أثرت بشكل خطير على جودة الرعاية الصحية للنساء والأطفال.