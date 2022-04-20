جهود دولية حثيثة لاحتواء التوتر والمواجهات في القدس

عواصم (وكالات)

تسارعت الجهود الدولية لنزع فتيل التوتر في مدينة القدس ونشوب مواجهات شبه يومية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين.

وأجرت الإدارة الأميركية سلسلة اتصالات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وأطراف أخرى دعت خلالها إلى المحافظة على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى ووقف الاستفزازات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن تحركات مكثفة لمصر والأمم المتحدة للتوسط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد تهديد الأخيرة بالرد على الانتهاكات في المسجد الأقصى.

كما أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اتصالين هاتفيين بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس مجلس الوزراء الكويتي

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بهدف دفع جهود التهدئة، وشدد جوتيريش على ضرورة تجنب أي استفزاز بأي ثمن.

وفي السياق ذاته، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة بشأن التوترات والمواجهات في القدس.

وقالت أيرلندا وفرنسا وإستونيا والنرويج وألبانيا في بيان مشترك: «يجب أن يتوقف العنف فوراً، يجب تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، يجب أن يتم احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة بالكامل».

وتزامن ذلك مع إعلان الفصائل الفلسطينية «حالة الاستنفار والتأهب» في صفوفها خلال الأيام القادمة. وذكر الاتحاد الأوروبي أمس، أنه يبحث مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والشركاء الدوليين سبل الحد من تفاقم المواجهات في مدينة القدس.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو في رد على سؤال طرحته وكالة الانباء الكويتية «كونا» بمؤتمر صحفي: أن «الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التوترات المستمرة وأعمال العنف في مدينة القدس والضفة الغربية».

وأشار ستانو إلى أنه بعد أن شهدت أيام عدة توترات في المسجد الأقصى تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة وواجهته إسرائيل بغارات جوية.

وشدد على دعوة الاتحاد لجميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتجنب أنماط الاستفزازات كافة مبينا أنها مسؤولية جميع المسؤولين المعنيين.

ودعا إلى الاحترام الكامل للوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليه وبما يتسق والتفاهمات السابقة مع احترام دور الأردن الخاص.

وأضاف، أن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية تبرز مجدداً الحاجة إلى تجديد أفق سياسي وفتح طريق لاعادة إطلاق عملية السلام في أقرب وقت ممكن.

على صعيد متصل، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن يوم الاثنين الماضي شدد فيه على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للاماكن المقدسة في القدس.

وأضاف: أن «الوضع الأمني الآخذ في التدهور بحاجة إلى إحياء أفق سياسي من أجل عملية سلام موثوقة».

كما أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس الأول، مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الاسرائيلي يائير لبيد لدعوتهما إلى إنهاء دوامة العنف بعد التصعيد في الأسابيع الأخيرة.

في الوقت نفسه أعلنت الخارجية الأميركية أن يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ستزور الأردن وإسرائيل والضفة الغربية ومصر لإجراء محادثات تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن شدد في الاتصالين مع عباس ويائير، على أهمية رؤية الفلسطينيين والاسرائيليين يعملون معا لإنهاء دوامة العنف، كما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

ودعا الوزير الأميركي أيضا الجانبين إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو تصريح يؤدي إلى تصعيد التوتر بما في ذلك في باحة المسجد الأقصى ومحيطها في القدس الشرقية.