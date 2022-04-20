مبادرة لـ «الحكماء المسلمين» لمواجهة اليمين المتطرف

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام مجموعة من عناصر يمينية متطرفة على حرق نسخ من القرآن الكريم بمدينة مالمو بالسويد، في محاولة بائسة للإساءة المتعمدة للمسلمين حول العالم.

وأكَّد المجلس في بيانه أن هذه الممارسات الإرهابية التي يقوم بها اليمين المتطرف بين وقت وآخر، تؤجِّج مشاعر الكراهية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم، لا سيما أنها تأتي في شهر رمضان المبارك، فضلًا عن آثارها الكارثية على الجهود الدولية الحكيمة التي يبذلها الزعماء والقادة الدينيون والسياسيون من أجل تحقيق الأخوة الإنسانية والتعايش والسلام العالمي.

وصرح المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن المجلس بصدد إعداد دليل استرشادي للتعامل مع جرائم الكراهية ضد المسلمين في الدول الغربية، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة في كل بلد، مستعينًا في ذلك بنخبة من رجال القانون وخبراء حقوق الإنسان حول العالم، ومستلهما مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف لتوفير البديل الحكيم للجاليات المسلمة والمسلمين في الغرب للتعامل مع استفزازات اليمين المتطرف التي تؤجِّج مشاعر العنف والكراهية وتثير مشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدا أن هذه المبادرة سوف توفر وسيلة حضارية تساعد المسلمين في الغرب على التعامل بالشكل الأمثل مع الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات المشابهة في المستقبل.

وفي سياق متصل، أعرب مجلس النواب في البحرين عن شجبه الكبير وإدانته الشديدة واستنكاره البالغ لما قام به بعض المتطرفين

في السويد من الإساءة المتعمدة للدين الإسلامي وحرق نسخ من القرآن الكريم، معلناً رفض كافة أشكال الاستفزاز لمشاعر المسلمين والإساءة البالغة للمقدسات والتحريض على الكراهية والعنف.

وأكد مجلس النواب في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أمس، أن «هذا التصرف المرفوض والعمل البغيض يتعارض مع مبدأ حرية الأديان والمعتقدات، ويضر بقيم التعايش المشترك والسلام العالمي، ويجافي المبادئ الإنسانية الراقية التي تعكس جوهر الأديان السماوية كافة».

ودعا المجلس المجتمع الدولي لمواجهة كل أشكال التطرف والعنف، وإلى تضافر كافة الجهود من قبل الدول والحكومات والبرلمانات، والتنسيق

المشترك والتعاون الجماعي من أجل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، مع ضرورة محاسبة وتجريم كل من يسيء إلى الأديان والمقدسات.

بدورها، دانت ليبيا قيام بعض المتطرفين في السويد بحرق نسخ من القرآن الكريم، مؤكدةً أنه تعدٍّ متعمدٌ لاستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

ودعت وزارة الخارجية الليبية في بيان أمس، المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته والوقوف وقفة جادة ضد هذه الأفعال المرفوضة.

في غضون ذلك، أدانت السودان بأشد العبارات إحراق نسخ من القرآن الكريم مما يعد إساءة متعمدة وسلوكا عدوانيا وعدم مراعاة لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أمس، أن حدود حرية التعبير لا ينبغي أن تتجاوز إلى التعدي على حقوق الآخرين واستفزاز مشاعرهم، الأمر الذي يتعارض مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق، ويؤجج مشاعر الكراهية والعنف وينسف التعايش السلمي.

ونبهت السودان لخطورة أساليب إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات، وتسيء لقيم الحرية ومعانيها الإنسانية ولا تخدم سوى أجندات التطرف والتطرف المضاد، مجددة موقفها الثابت والرافض للإساءة للأديان والمعتقدات.