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فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين
فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين
21 ابريل 2022 01:51

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أثار مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس المخلوع عمر البشير وهو يجول في جناح بمستشفى، نُقل إليه على أساس أنه لا يمكن أن يبقى في السجن بسبب مرضه، ردود فعل غاضبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السودان.
وكان يمكن رؤية البشير في الفيديو وهو يحيي الزوار خارج غرفته ويبتسم ويتجول داخل المستشفى مرتدياً ملابس غير رسمية وساعة.
وهذه أول صور للبشير متاحة للجمهور خارج قاعة المحكمة.
وفي مقطع فيديو آخر، كان يمكن رؤية البشير وهو يزور مريضاً في غرفة أخرى.
وقال عبد الرحمن الخليفة أحد محامي الدفاع في قضية الانقلاب: «وجود الرئيس السابق في المستشفى يستند إلى تقارير طبية مصدق عليها من المحكمة نصحت بعلاج حالته في المستشفى».
وطلب محامو البشير عدة مرات نقله إلى مستشفى خاص مملوك للجيش حيث يقيم حالياً بسبب إصابات «كوفيد-19» وكذلك معاناته من ارتفاع ضغط الدم.
وقال أحد المستخدمين إن «من الواضح الآن أن شهداء الثورة ماتوا هباء»، بينما قال آخر إن «المهم أنه لن يحكم هذا البلد مرة أخرى».

عمر البشير
السودان
الخرطوم
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