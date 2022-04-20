تحرير 10 قرى وسط الصومال من «الشباب»

مقديشو (وكالات)

نجح الجيش الصومالي في تحرير 10 قرى سيطرت عليها حركة «الشباب» الإرهابية في وقت سابق، بمحافظة مدغ وسط الصومال.

وأضافت، أن الجيش دمر خلال العملية معاقل لمسلحي حركة «الشباب» الإرهابية، واستهدف تجمعات لعناصرها، بحسب مسؤولين عسكريين .

ونقلت إذاعة «صوت الجيش» عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن الغرض من العملية كان منع الهجمات التي يشنها عناصر «الشباب» في مناطق بالمحافظة.

وأضافوا أنهم سيواصلون العمليات العسكرية في عموم مناطق ولاية غلمدغ وسط البلاد لدحر تصاعد أنشطة حركة «الشباب» الإرهابية .

إلى ذلك، نفذت حركة «الشباب» الإرهابية، أمس، هجومين على قاعدتين عسكريتين للقوات الأفريقية والصومالية إلى جانب اغتيال مسؤول محلي.

وشنت الحركة هجوما على قاعدة عسكرية لقوات صومالية في قضاء الجزيرة بضاحية العاصمة مقديشو.

وفي هجوم آخر، شن مسلحون من حركة «الشباب» هجوما على قاعدة لقوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية في الصومال المعروفة اختصارا «أتميس» في مديرية «هوري وا» بالعاصمة مقديشو.