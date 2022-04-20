الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تحرير 10 قرى وسط الصومال من «الشباب»
أرشيفية
21 ابريل 2022 01:50

مقديشو (وكالات)

نجح الجيش الصومالي في تحرير 10 قرى سيطرت عليها حركة «الشباب» الإرهابية في وقت سابق، بمحافظة مدغ وسط الصومال.
وأضافت، أن الجيش دمر خلال العملية معاقل لمسلحي حركة «الشباب» الإرهابية، واستهدف تجمعات لعناصرها، بحسب مسؤولين عسكريين . 
ونقلت إذاعة «صوت الجيش» عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن الغرض من العملية كان منع الهجمات التي يشنها عناصر «الشباب» في مناطق بالمحافظة.
وأضافوا أنهم سيواصلون العمليات العسكرية في عموم مناطق ولاية غلمدغ وسط البلاد لدحر تصاعد أنشطة حركة «الشباب» الإرهابية .
إلى ذلك، نفذت حركة «الشباب» الإرهابية، أمس، هجومين على قاعدتين عسكريتين للقوات الأفريقية والصومالية إلى جانب اغتيال مسؤول محلي.
وشنت الحركة هجوما على قاعدة عسكرية لقوات صومالية في قضاء الجزيرة بضاحية العاصمة مقديشو.
وفي هجوم آخر، شن مسلحون من حركة «الشباب» هجوما على قاعدة لقوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية في الصومال المعروفة اختصارا «أتميس» في مديرية «هوري وا» بالعاصمة مقديشو.  

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©