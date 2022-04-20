خلافات في مجلس الأمن حول ليبيا

نيويورك (الاتحاد)

عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، اجتماعاً مغلقاً لبحث الملف الليبي والدور المستقبلي للأمم المتحدة. وتنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا في 30 أبريل.

ومنذ النصف الثاني من 2021 واستقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا. لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر لأكثر من 4 أشهر، ثم تم تمديدها مجدداً في يناير لثلاثة أشهر فقط.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو شددت في الاجتماع على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة.