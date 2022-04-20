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البنتاجون يعلن مساعدة أوكرانيا في إعادة تجهيز مقاتلات معطلة
البنتاجون يعلن مساعدة أوكرانيا في إعادة تجهيز مقاتلات معطلة
21 ابريل 2022 00:43

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن عدد الطائرات المقاتلة الصالحة للقيام بعمليات لدى سلاح الجو الأوكراني زاد عن عددها قبل أسابيع قليلة.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا "تلقت قطع غيار كافية ومعدات إضافية" لإعادة تشغيل بعض مقاتلاتها المعطلة وذلك بفضل التنسيق من جانب الولايات المتحدة.
وأضاف كيربي أن سلاح الجو الأوكراني تمكن من زيادة أسطوله بـ" عدد لا بأس به" من الطائرات بمساعدة قطع الغيار الواردة من الولايات المتحدة وحلفاء لها، لكنه لم يذكر عدداً محدداً.
من جانبه، قال مسؤول رفيع المستوى تابع لوزارة الدفاع " أصبح لديهم أكثر من 20 مقاتلة إضافية مقارنة بما كان لديهم قبل ثلاثة أسابيع"، وأضاف أنه لم يتم تسليم أوكرانيا حتى الآن مقاتلات إضافية لكن توفير قطع الغيار الضرورية مكن سلاح الجو من زيادة عدد مقاتلاته الصالحة للاستخدام، ولم يذكر كيربي أو المسؤول الرفيع إجمالي عدد المقاتلات الصالحة للاستخدام الموجودة لدى الجيش الأوكراني.

 

المصدر: د ب أ
البنتاجون
أوكرانيا
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