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استمرار غموض سبب تحطم الطائرة الصينية بعد تقرير حكومي أولي
استمرار غموض سبب تحطم الطائرة الصينية بعد تقرير حكومي أولي
21 ابريل 2022 00:02

 قالت السلطات الصينية اليوم الأربعاء إنها بحاجة لمزيد من الوقت لتحديد سبب تحطم الطائرة التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" الشهر الماضي، مقدمة القليل من الأدلة الجديدة حول الغموض الذي أسفر عن مقتل 132 شخصاً، وهم جميع أفراد الطاقم والركاب.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقاً لملخص من صفحة واحدة لتقرير إدارة الطيران المدني الصينية، فإن المحققين لا يزالون يعملون على تحليل البيانات الصادرة من الصندوقين الأسودين للطائرة الصينية من طراز بوينج 800-737 إن جي، مضيفة أنه لم يظهر أي دليل على  وجود أي عطل ميكانيكي قبل الرحلة أو مشكلة تتعلق بالطقس أو مشكلة تتعلق بمؤهلات الطيارين.
ويشير عدم وجود نتائج ملموسة بعد مضي شهر من البحث في حطام الطائرة التي  سقطت في 21 مارس الماضي وغيرها من البيانات إلى أن الصين حذرة بشكل خاص بشأن التحقيق والكشف عن نتائجه علناً.

 

المصدر: د ب أ
الصين
تحطم طائرة
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