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وفاة 5 أشخاص إثر انفجارين بمنجم للفحم في بولندا
وفاة 5 أشخاص إثر انفجارين بمنجم للفحم في بولندا
20 ابريل 2022 23:18

 ارتفعت حصيلة الوفيات جراء انفجارين لغاز الميثان في منجم بنيوفيك بجنوب بولندا، إلى خمسة أشخاص بعدما انتشل رجال الإنقاذ جثمان عامل كان محاصرا داخل المنجم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وما زالت عملية بحث عن سبعة مفقودين جارية.
وربما تضرر من الحادث 42 شخصا كانوا يعملون في المنطقة حيث وقع انفجار بعد فترة قصيرة من منتصف ليل الثلاثاء.
وتقوم شركة انتاج فحم الكوك "جيه اس دبليو اس ايه" بإدارة المنجم، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا.
ويتلقى أكثر من عشرين مصابا في الانفجار العلاج بالمستشفيات.
وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي لدى زيارته لموقع الحادث إن واحدا على الأقل ممن لقوا حتفهم كان من أفراد فريق الإنقاذ.
وذكر مورافيتسكي أن فريق الإنقاذ يعمل للتوصل إلى طريقة للوصول إلى الموقع الذي ما زال فيه أشخاص عالقين على الجانبين، دون تعريض حياة فرق الإنقاذ للخطر.
وأفادت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" في وقت سابق من اليوم بأن ثلاثة من عمال المنجم لقوا حتفهم، ولفظ رابع أنفاسه الأخيرة بسبب الإصابات بعد نقله إلى المستشفى.
ولا يزال الاتصال مقطوعا مع سبعة من عمال الإنقاذ كانوا ضمن المجموعة الأولى التي نزلت من خلال فتحة تهوية، يبلغ عمقها ألف متر، لمساعدة العمال بعد الانفجار الأول. وقد حوصروا تحت الأرض عندما وقع الانفجار الثاني نحو الساعة الثالثة.
ويحقق مكتب المدعى العام في مدينة جليفيتسه القريبة في سبب الحادث.

 

المصدر: د ب أ
بولندا
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