الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
السعودية: القبض على 120 متهماً بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى المملكة
السعودية: القبض على 120 متهماً بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى المملكة
20 ابريل 2022 19:59

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودية العقيد مسفر القريني اليوم الأربعاء "القبض على (120) متهما حاولوا تهريب مخدرات إلى البلاد.وصرح القريني "بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان، ونجران، وعسير، والجوف، وتبوك، من إحباط محاولات تهريب (708910) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وطنين و(136) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(80) طناً و(528) كيلو جراماً من نبات القات المخدر"وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف المتحدث أنه تم "القبض على (120) متهماً، منهم (40) مواطناً (سعوديا)، و(80) مخالفاً لنظام أمن الحدود: (47) من الجنسية اليمنية، و(27) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسيتين الباكستانية والأردنية"، مشيرا إلى أنه "جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".

 

المصدر: د ب أ
السعودية
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©