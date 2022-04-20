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قتلى في انفجار بمنجم في بولندا
قتلى في انفجار بمنجم في بولندا
20 ابريل 2022 14:07

 قال مسؤول حكومي كبير إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم واعتبر سبعة في عداد المفقودين في منجم في جنوب بولندا بعد ما وصفته الشركة مالكة المنجم بأنه انفجار يرجح أن يكون ناجما عن غاز الميثان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال شركة جيه.إس.دبليو التي تملك المنجم إن انفجار منجم بنيوفك للفحم في بافلوفيتسه وقع بعد فترة وجيزة من منتصف الليل على عمق ألف متر وكان 42 من عمال المنجم في المكان في ذلك الوقت ونُقل 21 منهم إلى مستشفى.
وقال أطباء للصحفيين إن معظم المصابين يعانون من حروق.

وقال ياتسيك ساسين نائب رئيس الوزراء على تويتر "أنباء محزنة جدا... أربعة من عمال المناجم توفوا نتيجة انفجار في منجم بنيوفك. البحث مستمر عن سبعة آخرين".

وقالت الشركة في بيان إن "عمليات الإنقاذ توقفت بشكل مؤقت لحين إعادة بناء حاجز ترابي يحمي قاعدة الإنقاذ من انفجارات الميثان".
ونزل سهم جيه.إس.دبليو 1.4 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش.

المصدر: رويترز
بولندا
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