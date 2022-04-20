إلغاء إلزامية الكمامات في إسبانيا اعتباراً من اليوم

بعد نحو عامين، لم يعد من الإلزامي ارتداء الكمامات في إسبانيا ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وابتداء من اليوم الأربعاء، أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا فقط في وسائل النقل العامة بالاضافة إلى دور رعاية كبار السن ومنشآت الرعاية الصحية.

مع ذلك، ناشد الخبراء المواطنين الاستمرار في الحذر وارتداء الكمامات طواعية في الأماكن المغلقة سيئة التهوية ومناطق المشاة المزدحمة.

وقد قرر مجلس الوزراء إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات أمس الثلاثاء.

وأكدت وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس بعد اجتماع أنه من الواضح أن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا " تضاءل".

ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع معدل التطعيم في إسبانيا، التي كانت من الدول الأكثر تضررا من الجائحة في ربيع 2020. ويشار إلى أن نحو 85% من تعداد سكان إسبانيا حصلوا على جرعات اللقاح ضد الفيروس.