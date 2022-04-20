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الأمم المتحدة: 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا بعد الهجوم الروسي
لاجئون من أوكرانيا
20 ابريل 2022 12:02

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء إن 5 ملايين شخص غادروا أوكرانيا في أعقاب الهجوم الروسي على بلادهم.

وفي حديثها من المجر، حيث لجأ ما يقرب من نصف مليون أوكراني، حثت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس مجلس الأمن  إيجاد طريقة لإنهاء "الحرب المروعة التي لا معنى لها".

وقالت كليمنتس لمجلس الأمن الدولي: "كل واحد من ملايين النازحين يضطر إلى اتخاذ قرارات مستحيلة ومفجعة".

وهناك 7 ملايين شخص آخرين نازحون داخليا داخل أوكرانيا، حسبما أفاد أنطونيو فيتورينو، من المنظمة الدولية للهجرة.

 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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