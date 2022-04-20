كييف تتوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول

تمّ التوصّل إلى اتفاق مع روسيا حول ممرّ إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي أوكرانيا، هو الأوّل من نوعه منذ السبت، وفق ما كشفت مسؤولة أوكرانية.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في رسالة عبر تلغرام "توصّلنا إلى اتفاق مبدئي (مع الروس) حول ممرّ إنساني للنساء والأطفال والكبار في السنّ".

ويتمّ إجلاء المدنيين عبر هذا الممرّ إلى مدينة زابوروجيا (الجنوب).

وصرّحت فيريشتشوك "نظرا للوضع الكارثي في ماريوبول، نركّز الجهود على هذه الوجهة اليوم".

ولم يُفتح أيّ ممرّ إنساني في أوكرانيا منذ السبت، في غياب اتفاق مع الروس الذين كثّفوا هجماتهم في الأيّام الأخيرة في شرق أوكرانيا.



