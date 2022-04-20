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كورونا حول العالم: حصيلة الإصابات واللقاحات
أشخاص يسيرون داخل مطار جون إف كينيدي في مدينة نيويورك.
20 ابريل 2022 11:08

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 506 ملايين حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 19ر11 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 505 ملايين 
و 975 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 203 آلاف وفاة.كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 191 مليون جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
لقاح كورونا
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