مسؤول أوكراني من ماريوبول: ربما نواجه ساعاتنا الأخيرة

طلب القائد الأوكراني لقوات مشاة البحرية المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الإجلاء إلى دولة أخرى.

وقال سيرهي فولينا ، قائد اللواء 36 لمشاة البحرية في أوكرانيا، في رسالة فيديو مدتها دقيقة واحدة نشرت على فيسبوك في وقت مبكر من صباح

اليوم الأربعاء: "العدو يفوقنا بمقدار 10 إلى .1 نناشد جميع قادة العالم مساعدتنا".

وأضاف فولينا أن روسيا تتمتع بمزايا في القوات الجوية والمدفعية والقوات البرية والمعدات والدبابات.

ويدافع الجانب الأوكراني عن موقع واحد فقط، هو مصنع آزوفستال للصلب، حيث يحتمي المدنيون بالإضافة إلى الجيش.

وقال فولينا: "هذه هي مناشدتنا للعالم .. قد يكون هذا هو النداء الأخير في حياتنا. ربما نواجه أيامنا، إن لم تكن ساعاتنا الأخيرة".