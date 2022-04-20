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جونسون يعتذر لخرقه قواعد الحجر العام
بوريس جونسون يعتذر للنواب
20 ابريل 2022 09:25

اعتذر رئيس الوزراء  البريطاني بوريس جونسون  أمام مجلس العموم عن انتهاك قواعد الإغلاق التي فرضها في المملكة المتحدة، مشددا على أنه لم يخطر بباله حينها أنه يرتكب أي خطأ.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون دفع غرامة لحضوره مناسبة في داونينج ستريت في عيد ميلاده في يونيو 2020،وقد يواجه فرض غرامات 
إضافية مع اكمال شرطة العاصمة لندن لتحقيقها في عشرات التجمعات داخل المباني الحكومية خلال عمليات الإغلاق التي فرضت بسبب فيروس كورونا خلال 
العامين الماضيين.

وقال جونسون:"لم يخطر ببالي حينها أو بعد ذلك، أن اجتماعا في غرفة مجلس الوزراء، قبل اجتماع مصيري يتعلق باستراتيجية التعامل مع كوفيد19-، يمكن 
أن يرقى إلى مستوى انتهاك القواعد"،وذلك في محاولة منه لتوضيح سبب قوله سابقا أنه لم يكن هناك كسر للقواعد.

وتابع جونسون "كان هذا خطأ ارتكبته وأنا أعتذر عن ذلك بلا تحفظ".

المصدر: وكالات
بريطانيا
كورونا
جونسون
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