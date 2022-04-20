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بركان شرق روسيا يقذف رماداً بارتفاع 10 كيلومترات
أرشيفية
20 ابريل 2022 09:14

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء صباح اليوم الأربعاء أن بركان كاريمسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية قذف عمودا من الرماد يبلغ ارتفاعه حوالي 10 كيلومترات.

ولم يتم تسجيل سقوط رماد في مناطق سكنية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع المدني في كامتشاتكا لوكالة إنترفاكس. وانتشرت سحابة الرماد في اتجاه الشمال الشرقي.

وأصدرت السلطات المحلية أعلى مستوى تحذير لحركة الملاحة الجوية.ووفقا لوسائل إعلام محلية، يبلغ ارتفاع البركان 1486 مترا، ويقع على بعد  120 كيلومترا شمال شرق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي وحوالي 45 كيلومترا من أقرب مدينة في شبه الجزيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.وتضم شبه جزيرة كامتشاتكا حوالي 160 بركانا ، ولكن حوالي 24 منها فقط نشطة. والمنطقة البركانية هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. 

المصدر: وكالات
روسيا
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