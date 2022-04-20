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حزمة مساعدات عسكرية أميركية كبيرة لأوكرانيا خلال أيام
بايدن
20 ابريل 2022 08:33

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن واشنطن بصدد الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن حزمة مماثلة وبالقيمة نفسها.

ونقلت شبكة "سي ان ان" عن ثلاثة مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن أن تفاصيل الحزمة الجديدة لا تزال قيد الإعداد.

أما شبكة "أن بي سي نيوز" فقد أفادت بأن المساعدات الجديدة يتوقع أن تتضمن المزيد من أسلحة المدفعية وعشرات آلاف القذائف لمساعدة كييف في صد الهجوم الروسي، خاصة مع تصاعد القتال في شرق أوكرانيا.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الثلاثاء أن بايدن وزعماء آخرين بحثوا خلال مؤتمر عبر الفيديو مخصص لأوكرانيا مسألة تقديم ذخائر إضافية ومساعدات أمنية للقوات الأوكرانية.

وكان بايدن قد كشف في 13 أبريل عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لكييف، تشمل مروحيات ومدافع هاوتزر وناقلات جند مصفحة. 

وقال مسؤول كبير في البنتاغون الإثنين إنّ الشحنات الأولى من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني.

وقدمت واشنطن حتى الآن أكثر من 3,2 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في ظل إدارة بايدن، دون حساب الحزمة الجديدة المتوقعة.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
روسيا
أوكرانيا
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