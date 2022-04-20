بلينكن يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى "إنهاء دوامة العنف"

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الاسرائيلي يائير لبيد لدعوتهما إلى "إنهاء دوامة العنف" بعد التصعيد في الأسابيع الأخيرة. وفي الاتصالين مع عباس ويائير، شدّد بلينكن على "أهمية رؤية الفلسطينيين والاسرائيليين يعملون معاً لإنهاء دوامة العنف"، بحسب وزارة الخارجية الأميركية. ودعا أيضا الجانبين إلى "ضبط النفس" و"الامتناع عن أي تحرك أو تصريح من شأنه أن يؤجج التصعيد" وسط توتر في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية. وأعلنت الخارجية الأميركية مساء الثلاثاء أن يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ستتوجه إلى الأردن وإسرائيل والضفة الغربية ومصر لإجراء محادثات تهدف إلى "تخفيف التوتر" في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر جولتها التي حتى 26 أبريل.

ونفّذت إسرائيل فجر الثلاثاء غارات جوية على قطاع غزة هي الأولى منذ أشهر.

المصدر: آ ف ب