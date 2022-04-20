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زيلينسكي: الوضع في ماريوبول ما زال خطيراً للغاية
زيلينسكي
20 ابريل 2022 08:09

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع في مدينة ماريوبول المحاصرة في شرق البلاد بأنه لا يزال خطيرا للغاية.

وفي كلمته اليومية عبر تليجرام في وقت متأخر مساء الثلاثاء، قال زيلينسكي إن الوضع في المدينة "أصعب ما يكون". واتهم الجيش الروسي بعرقلة جميع محاولات تنظيم الممرات الإنسانية وإنقاذ المواطنين الأوكرانيين.

في غضون ذلك، قالت روسيا إن أحدا لم يستخدم ممرا إنسانيا من ماريوبول حتى الساعة 1000 مساء (1700 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء. 
وقال الكولونيل الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف مساء الثلاثاء إن ممرا إنسانيا آخر يؤدي إلى خارج مصانع ماريوبول للصلب المحاصرة سيفتح بعد ظهر 
الأربعاء.

وكان الهدف من ذلك السماح للمقاتلين الأوكرانيين بالاستسلام وإجلاء المدنيين، حسبما قال ميزينتسيف في بيان أصدره مساء الثلاثاء. وفي الأسابيع الأخيرة، تبادل الجانبان الاتهامات بتخريب الجهود الرامية إلى السماح بنقل المدنيين إلى مناطق آمنة. 

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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