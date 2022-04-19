إسبانيا تلغي الاستخدام الإلزامي للكمامات

تعتزم إسبانيا إلى حد كبير إلغاء الاستخدام الإلزامي للمواطنين باستخدام الكمامات الوقائية بحلول يوم غد الأربعاء، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه أعداد الإصابات بكوفيد-19.

ووافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء على مرسوم في هذا الشأن .

وبعد ما يقرب من عامين، لن يضطر السكان إلى استخدام الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة تقريبا.

ولكن ستبقى الكمامات إلزامية في المستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك في المراكز الصحية ودور المسنين.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا "انخفض بشكل واضح".

وبلغ معدل الإصابة بكورونا في إسبانيا على مدار 7 أيام، اليوم الثلاثاء، أقل بقليل من 257 لكل 100 ألف نسمة.