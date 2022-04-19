مئات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» و«الإبراهيمي»

رام الله (وكالات)

اقتحم مئات المستوطنين أمس، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية فيما استمرت عمليات اقتحام المسجد الأقصى بحجة الاحتفال في «عيد الفصح اليهودي». وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان: إن «مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي وأدوا طقوساً تلمودية داخله وفي باحاته بحجة الاحتفال بعيد الفصح».

وذكرت أن «القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم».

وعلى الصعيد ذاته، جددت القوات الإسرائيلية اقتحامها للمسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين في «عيد الفصح اليهودي» واعتدت على النساء واعتقلت أحد المصلين وفرضت حصاراً على المصلى القبلي.

في غضون ذلك، نفذت إسرائيل فجر أمس، غارات جوية على قطاع غزة هي الأولى منذ أشهر رداً على إطلاق صاروخ من القطاع.

وأمس الأول، ولأول مرة منذ مطلع العام الجاري، دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، اعترضته منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي.

ورد الطيران الحربي الإسرائيلي على ذلك بضربات جوية قال إنها استهدفت مصنع أسلحة تابعًا لحركة حماس.

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحماس أن دفاعاتها الجوية تصدت للغارات الإسرائيلية التي لم تسفر عن وقوع إصابات وذلك على ما أكد شهود عيان ومصادر أمنية في القطاع.