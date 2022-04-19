دول شرق أفريقيا تتفق على دعم التنسيق لمكافحة الإرهاب

أديس أبابا (وكالات)

اتفق مسؤولون استخباراتيون من دول شرق أفريقيا على تكثيف التنسيق فيما بينهم بشأن القضية الأمنية في المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

ودعوا في ختام اجتماع منتدى الاستخبارات العسكرية لشرق أفريقيا الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة كل من إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والصومال وجيبوتي، إلى العمل معاً بشأن القضية الأمنية في المنطقة والقضايا الاجتماعية، فضلاً عن حماية البيئة والتشغيل ومحاربة الإرهاب، وبحث القضايا الأمنية وتبادل الخبرات.

ولقي عدة أشخاص مصرعهم، أمس، في هجمات إرهابية شنتها حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في الصومال.

ولقي جنديان مصرعهما وأُصيب 6 آخرون، بينهم مدنيون بجروح في هجوم بقنبلة يدوية في منطقة «الشيخ إبراهيم» في ضواحي العاصمة مقديشو. كما قتل مسلحون بالرصاص بدل جامع حرسي الشاعر المشهور وأحد شيوخ الصومال التقليديين بعد خروجه من المسجد.