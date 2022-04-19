البرهان يؤكد على توسيع المشاركة السياسية بالسودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

رحب رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بمبادرة مجلس حكماء السودان لتوحيد وتنسيق المبادرات الوطنية بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد. وأكد البرهان لدى لقائه أمس، وفداً من مجلس حكماء السودان، على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لجمع كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.

من جانبه، أوضح علاء الدين الزاكي عضو مجلس حكماء السودان، أن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة على نتائج لقاءاته ومشاوراته مع القوى السياسية والحزبية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق بين كافة الأطراف لإيجاد صيغة وطنية مشتركة لحل الأزمة التي قال إنها في طريقها للانفراج قريباً.

يأتي ذلك في وقت، وقع 79 حزباً وحركة سياسية في السودان، أمس، على ما أسمته «الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية» كمبادرة لحل الأزمة السياسية، وتحقيق توافق وطني لإنجاح الفترة الانتقالية.