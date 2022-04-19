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فرنسا تسلّم قاعدتها بغوسي إلى مالي
فرنسا تسلّم قاعدتها بغوسي إلى مالي
20 ابريل 2022 01:23

باريس (وكالات) 

سلّم الجيش الفرنسي أمس، رسمياً قاعدة غوسي الواقعة في شمال مالي إلى القوات المسلحة المالية، على ما أوردت هيئة الأركان الفرنسية، في خطوة كبيرة على طريق خروج قوة «برخان» الفرنسية من هذا البلد.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني: إنّ «نقل قاعدة غوسي المتقدمة أصبح ساريا»، موضحاً أنّ القاعدة كانت تضم 300 جندي فرنسي.
وأضاف أنّ «الموقع تم تسليمه على حاله مع جميع الأجهزة الدفاعية وجميع المعدات ومع البنية التحتية للثكنات كذلك، لم نقم بإخلائه». وحشدت عملية «برخان» في منطقة الساحل، وهي أكبر عملية خارجية فرنسية حالياً، ما يصل إلى 5500 رجل على الأرض في عام 2020 وبدأت تحولها الصيف الماضي بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي خطط لتقليص هذا العدد إلى 2500 أو 3000 بحلول عام 2023، ثم قررت باريس في فبراير الانسحاب العسكري الكامل من مالي، في سياق أمني متدهور وأزمة دبلوماسية بين باريس وباماكو حيث تولى مجلس عسكري السلطة. 

فرنسا
مالي
الجيش الفرنسي
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