اليمن يطالب بموقف أممي إزاء خروقات «الحوثي» للهدنة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بتعامل حازم مع خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة للهدنة الأممية التي تسري في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري وضمان عدم استغلالها للمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني في عدن لمناقشة مجمل التطورات على الساحة اليمنية ومنها الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة ومتطلبات المحافظة عليها.

وأكدت الحكومة ضرورة ممارسة الضغط لتنفيذ التزاماتها في اتفاق الهدنة وفي مقدمتها فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي منذ 7 أعوام.

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن ميليشيات الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني إغلاق أي نافذة أمل للسلام تنفيذا لأجندة خارجية.

وأضاف أن التغاضي عن الخروقات الحوثية يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه. وأوضح أن «الموقف المعلن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي واضح في الحرص على السلام وإنجاح جهود المبعوث الأممي، لكن في المقابل لا يمكن السكوت عن التصعيد الحوثي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني».

وأكد مجدداً حرص الحكومة على إنجاح الهدنة الأممية، باعتبارها فرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل.

وفي سياق آخر، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، أمس، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة في عدن، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية.

وحضر أداء اليمين الدستورية، عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرج، ومبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن ليندركينج، وممثلو القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.

وأكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، أن البرلمان سيكون عوناً وسنداً لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في سبيل إنجاح مهامهم الوطنية وإنجاز السلام العادل والدائم وإعادة القوة إلى عمل المؤسسات، وإصلاح الخلل الذي شاب المرحلة المنصرمة وألقى بظلاله على أداء الحكومة على المستوى الاقتصادي والإداري والسياسي والعسكري.

وحث رئيس مجلس النواب، المجلس الرئاسي والحكومة على جعل أولوياتهما استعادة الدولة وتحسين مستوى معيشة الشعب اليمني ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير الأمن والاستقرار وإصلاح منظومة أسعار السلع والعملة الوطنية وصرف المرتبات وفتح الطرق والمعابر والمطارات ودفع مؤسسات الدولة للاضطلاع بمهامها وأدوارها.

وقال رئيس مجلس النواب مخاطباً الحوثيين: «لا تسقطوا غصن الزيتون من أيدينا وإنها فرصتنا جميعاً بأن نسلك طريق السلام العادل والمشرف، وأن عليكم ألا تراهنوا على تمزقنا فقد توحدت إرادتنا وأهدافنا ومصيرنا وبندقيتنا وعقدنا العزم على استعادة دولتنا وعدم التفريط بمكتسباتنا الوطنية، ولكي لا تجبرونا على الاعتقاد دائماً أن السلام ثمرة تنضجه القوة فإننا نكرر الدعوة لكم رغم قناعتنا أن التمني بلا إرادة ولا قوة ضرب من أحلام اليقظة، وها قد أصبحنا اليوم بعد ليل طويل قادرين على أن ندفع بإرادة الشعب نحو الأمام».

وأضاف: إن «حربنا هي استمرار للحرب الإنسانية ضد تلك الفاشية، وإن السلام مع الميليشيات ضرب من مقتضيات صون الدم وحقنه الذي لطالما تمنينا أن تدخل فيه الميليشيات لكنها أبت واستكبرت وأصرت على إهراق الدم وإزهاق الأرواح، ومازالت دعوتنا لها مفتوحة ويدنا ممدودة وبنادقنا في الوقت نفسه جاهزة ومشرعة ومفتوحة على كل الاحتمالات».

رصد 74 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية

كشف الجيش اليمني عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 74 خرقاً للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال.

وقال الجيش في بيان، إن ميليشيات الحوثي تصعد من خروقاتها للهدنة في جبهات القتال في 7 محافظات، منها 31 في جبهات محور تعز، و17 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 بجبهات محافظة مأرب و5 خروقات غرب محافظة حجة، و3 في محور الضالع، وخرقان في محور أبين، وخرقان شرق الجوف وخرقاً واحداً في جبهة رازح غرب صعدة. ووفق البيان، فإن قوات الجيش رصدت محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية في مديرية حرض وتصدى لها الجيش اليمني وأحبطوها في ساعاتها الأولى. وأشار البيان إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً على موقع الجيش في جبهة «البلق» جنوب مأرب من دون أضرار بشرية، وواصلت الميليشيات الدفع بتعزيزات إلى عدّة جبهات ومنها إلى مواقع في محور حيس بالحديدة.

وأشار الجيش إلى أن الخروقات تنوّعت بين إطلاق نار متواصل من قبل الميليشيات الحوثية على مواقع الجيش في كافة الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة، وكذا تحليق الطيران الاستطلاعي المسيّر في كافة الجبهات المحيطة بمأرب، وفي جبهتي «لودر وثرة» بمحور أبين، واستمر طوال ساعات النهار. وكان المبعوث الأممي قد أعلن في 1 أبريل الجاري، موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب محلي ودولي واسع.