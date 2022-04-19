روسيا تبدأ مرحلة جديدة من عملياتها شرق أوكرانيا

عواصم (وكالات)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، إن موسكو بدأت مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، متوقعا أن تشكل تلك المرحلة تطورا مهما.

وقال لافروف: «تبدأ مرحلة أخرى من هذه العملية في شرق أوكرانيا وأنا على ثقة بأنها ستكون لحظة مهمة جدا في هذه العملية الخاصة بأكملها».

وقال لافروف إن روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا. وتعليقا على تصريح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول اعتزام روسيا استخدام أسلحة نووية، قال لافروف «زيلينسكي كان هو الذي تحدث عن هذا، لا يمكنني، بصراحة، التعليق على ما قاله شخص غير متزن».

ونقل موقع قناة «آر تي عربية» عن لافروف القول إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «لم تكن خيارا»، مكررا التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد دعا في نوفمبر من العام الماضي كلا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الضمانات الأمنية القانونية لوقف توسع الناتو نحو الشرق، لكنهما رفضا.

وأعرب لافروف عن خيبة أمله من تصرفات الرئيس الأوكراني، ووصف مواقفه بـ«المتقلبة».

بدوره، قال وزير الدفاع سيرجي شويجو، إن روسيا تنفذ «بشكل منهجي خطتها لتحرير دونيتسك ولوجانسك» اللتين تطالب موسكو كييف بالتنازل عنهما بالكامل لانفصاليين تدعمهم روسيا.

وقالت أوكرانيا، إن الهجوم الروسي الجديد أسفر عن الاستيلاء على مدينة كريمينا، وهي مركز إداري يقطنه 18 ألف شخص في لوجانسك التي تشكل مع دونيتسك منطقة دونباس.

وقال سيرجي جايداي حاكم منطقة لوجانسك، إن القوات الروسية تهاجم من جميع الجهات، بينما تحاول السلطات إجلاء المدنيين، وإن من المستحيل إحصاء عدد القتلى المدنيين.

وأفاد بيان عسكري بريطاني باستمرار تصاعد القصف والضربات الروسية على خط المواجهة في دونباس، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من صد العديد من محاولات التقدم للقوات الروسية. وأضاف: «لا زال القصف والضربات الروسية يتصاعد على خط المواجهة في دونباس بينما صد الأوكرانيون العديد من محاولات تقدم القوات الروسية».

وتابع القول «لا تزال قدرة روسيا على التقدم متأثرة بالتحديات البيئية واللوجستية والتقنية التي تواجهها حتى الآن، فضلا عن صمود القوات المسلحة الأوكرانية بروح معنوية مرتفعة».

وفي مدينة ماريوبول الساحلية المدمَّرة في جنوب شرق البلاد، والتي تصمد في مواجهة الحصار منذ ما يقرب من 8 أسابيع، أعطت روسيا آخر المدافعين الأوكرانيين المتحصنين في منطقة مصنع الصلب إنذاراً نهائياً للاستسلام أو الموت.

وتواصل قتال الشوارع في ماريوبول، على ما أكد حاكم المنطقة الأوكراني في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أمس.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو: «القتال متواصل في ماريوبول، إنه قتال شوارع وليس فقط بالأسلحة الخفيفة، ولكن معارك بالدبابات في شوارع المدينة أيضاً». جاءت هذه التطورات فيما أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس، أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصّلا إلى تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على الكرملين، لا سيّما عبر فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا زيادة الدعم لكييف بالأموال والسلاح. وتمّ التوصّل إلى هذا التفاهم خلال قمّة عبر الفيديو خصّصت للبحث في الحرب في أوكرانيا، وضمّت خصوصاً القادة الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والبريطاني بوريس جونسون والإيطالي ماريو دراغي والألماني أولاف شولتس والروماني كلاوس يوهانيس والبولندي أندريه دودا والكندي جاستن ترودو والياباني فوميو كيشيدا. كما شارك في القمة بحسب البيت الأبيض الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين، إن الولايات المتحدة سترسل مزيدا من المدفعية إلى أوكرانيا.

وفي بيانها، أوضحت الحكومة الإيطالية أنّ الحلفاء اتّفقوا أيضاً على ضرورة زيادة العزلة الدولية لموسكو.

وأكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية ما أعلنته الحكومة الإيطالية. وقالت فون دير لايين في تغريدة: «سنشدّد عقوباتنا على روسيا مرّة أخرى».

بدوره، أكد ستولتنبرغ في بيان أن المشاركين اتفقوا على أهمية جعل موسكو تتكبّد المزيد لشنها هجوماً على أوكرانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للحكومة الإيطالية، تم التأكيد مجدّداً على الالتزام المشترك بتنويع مصادر الطاقة بهدف خفض الاعتماد على الإمدادات الروسية. وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإنّ الغربيين مصمّمون على تعزيز دعمهم لأوكرانيا بكل الطرق الممكنة في مواجهة الهجوم الروسي، وخصوصاً من خلال فرض عقوبات جديدة على روسيا إذا استمرّت في حربها.

وأضاف الإليزيه أنّ الغربيين اتّفقوا على «ضرورة إقناع شركائنا، من خارج مجموعة دول السبع والاتحاد الأوروبي، بأنّ هذه الأزمة تهدّد السلم والأمن الدوليين وليست مجرد أزمة إقليمية».

من جانبها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنّ «المشاركين في القمّة ناقشوا جهودهم من أجل الاستمرار في تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية كبيرة لكي تُحاسب على أفعالها».

جوتيريش يدعو إلى هدنة إنسانية 4 أيام

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، بالهجوم الروسي في شرق أوكرانيا ودعا الجانبين إلى وقف القتال وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، من اليوم الخميس إلى الأحد، بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي. وقال جوتيريش في تصريح للصحافيين: «بدلاً من الاحتفال بالحياة الجديدة، يتزامن عيد الفصح مع هجوم روسي في شرق أوكرانيا». وشدّد على أنّ الحشد الكبير للقوات والقدرات النارية يجعل هذه المعركة بشكل حتمي أكثر عنفاً ودموية وتدميراً.

وقال الأمين العام: «أطالب بهدنة إنسانية لمدة 4 أيام في أسبوع الآلام، للسماح بفتح سلسلة من الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً في أوكرانيا، وممرات آمنة لتمكين المدنيين من الخروج من الشرق الأوكراني». وشدّد جوتيريش على أنّ «الفصح هو موسم للتجدّد والقيامة والأمل، لكنّ أسبوع الآلام يحلّ هذا العام في خضمّ حرب»، مضيفاً «مئات آلاف الأرواح على المحكّ».