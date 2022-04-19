الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«النقد الدولي»: تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب حرب أوكرانيا
رجل يجلس على أكياس من الأرز بسوق في سيراليون حيث ارتفعت الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا (أ ف ب)
20 ابريل 2022 01:22

روما (وكالات) 

حذّر صندوق النقد الدولي، أمس، من أنّ تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد العالم هي أشبه بزلزال، مخفّضاً بشكل حادّ تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 ومتوقعاً استمرار التضخّم ولا سيّما في الاقتصادات الناشئة.
وشبّه بيار أوليفييه غورينشا، كبير الاقتصاديين المعين حديثًا في الصندوق، هذه التداعيات بموجات زلزالية مصدرها مركز الزلزال الذي ضرب العالم في 24 فبراير مع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ووفقاً للتوقعات المحدّثة التي نشرها الصندوق بمناسبة اجتماعات الربيع فإنّ الاقتصاد العالمي سينمو في 2022 بنسبة 3.6 % مقابل 4.4 % توقّعها الصندوق في يناير.
وفي سياق آخر، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» أمس، نداء جديداً من أجل توفير تمويل عاجل لخطة الاستجابة لدعم الزراعة والمزارعين وإنقاذ حصاد القمح الشتوي في أوكرانيا لمنع وقوع أزمة غذائية.
وقالت المنظمة في بيان إن ثمة حاجة ماسة إلى توفير نحو 115.4 مليون دولار للحيلولة من دون مزيد من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي وتفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا مع ضرورة دعم المزارعين خلال موسم الربيع الحالي والسماح للذهاب إلى حقولهم.
وأضاف البيان أن المنظمة تمكنت بفضل خطة الاستجابة السريعة في أوكرانيا للفترة من مارس إلى ديسمبر 2022 تماشياً مع النداء المشترك السريع المنقح لوكالات الأمم المتحدة من زيادة التمويل المطلوب بأكثر من الضعف من أجل دعم 377 ألفاً من الأسر المزارعة الصغيرة والمتوسطة أي قرابة مليون شخص حتى ديسمبر 2022.
وذكر أن الجهود المبذولة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمدادات الغذائية في ظل تدهور فرص الحصول على الأغذية وإنتاجها وتوافرها بشكل عام في أنحاء عديدة من أوكرانيا جراء الحرب «ستكون ذات أهمية حاسمة لتفادي حدوث أزمة غذائية في عام 2022 وحتى عام 2023». وأوضح أن شغل المنظمة الشاغل هو دعم موسم الزراعة الربيعي الجاري والحيلولة دون حدوث اضطرابات في حصاد المحاصيل الشتوية في يونيو ويوليو المقبلين ومن ثم الاستعداد لموسم الخريف القادم.
ولفت البيان إلى الأهمية المحورية للزراعة بالنسبة للاقتصاد أوكرانيا نظراً لدورها الرئيس في توفير الأمن الغذائي وسبل كسب العيش في البلاد بل والمنطقة كذلك في وقت يهدد الدمار الهائل الذي طال المحاصيل والبنية التحتية من جراء الحرب إنتاج الأغذية والأمن الغذائي.
وفي سياق متصل، حذرت «الفاو» من ارتفاع معدل المجاعة في منطقة القرن الأفريقي لتضرب 20 مليون شخص بنهاية العام الجاري بسبب الجفاف الشديد وعدم الحصول على التمويل الكافي لتوفير الطعام. وذكر البرنامج في بيان أن تراجع المساعدات الإنسانية وعدم سقوط الأمطار الموسمية حتى الآن سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بمنطقة القرن الأفريقي. 

صندوق النقد الدولي
أوكرانيا
روسيا
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©