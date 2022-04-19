«النقد الدولي»: تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب حرب أوكرانيا

روما (وكالات)

حذّر صندوق النقد الدولي، أمس، من أنّ تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد العالم هي أشبه بزلزال، مخفّضاً بشكل حادّ تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 ومتوقعاً استمرار التضخّم ولا سيّما في الاقتصادات الناشئة.

وشبّه بيار أوليفييه غورينشا، كبير الاقتصاديين المعين حديثًا في الصندوق، هذه التداعيات بموجات زلزالية مصدرها مركز الزلزال الذي ضرب العالم في 24 فبراير مع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووفقاً للتوقعات المحدّثة التي نشرها الصندوق بمناسبة اجتماعات الربيع فإنّ الاقتصاد العالمي سينمو في 2022 بنسبة 3.6 % مقابل 4.4 % توقّعها الصندوق في يناير.

وفي سياق آخر، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» أمس، نداء جديداً من أجل توفير تمويل عاجل لخطة الاستجابة لدعم الزراعة والمزارعين وإنقاذ حصاد القمح الشتوي في أوكرانيا لمنع وقوع أزمة غذائية.

وقالت المنظمة في بيان إن ثمة حاجة ماسة إلى توفير نحو 115.4 مليون دولار للحيلولة من دون مزيد من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي وتفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا مع ضرورة دعم المزارعين خلال موسم الربيع الحالي والسماح للذهاب إلى حقولهم.

وأضاف البيان أن المنظمة تمكنت بفضل خطة الاستجابة السريعة في أوكرانيا للفترة من مارس إلى ديسمبر 2022 تماشياً مع النداء المشترك السريع المنقح لوكالات الأمم المتحدة من زيادة التمويل المطلوب بأكثر من الضعف من أجل دعم 377 ألفاً من الأسر المزارعة الصغيرة والمتوسطة أي قرابة مليون شخص حتى ديسمبر 2022.

وذكر أن الجهود المبذولة بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمدادات الغذائية في ظل تدهور فرص الحصول على الأغذية وإنتاجها وتوافرها بشكل عام في أنحاء عديدة من أوكرانيا جراء الحرب «ستكون ذات أهمية حاسمة لتفادي حدوث أزمة غذائية في عام 2022 وحتى عام 2023». وأوضح أن شغل المنظمة الشاغل هو دعم موسم الزراعة الربيعي الجاري والحيلولة دون حدوث اضطرابات في حصاد المحاصيل الشتوية في يونيو ويوليو المقبلين ومن ثم الاستعداد لموسم الخريف القادم.

ولفت البيان إلى الأهمية المحورية للزراعة بالنسبة للاقتصاد أوكرانيا نظراً لدورها الرئيس في توفير الأمن الغذائي وسبل كسب العيش في البلاد بل والمنطقة كذلك في وقت يهدد الدمار الهائل الذي طال المحاصيل والبنية التحتية من جراء الحرب إنتاج الأغذية والأمن الغذائي.

وفي سياق متصل، حذرت «الفاو» من ارتفاع معدل المجاعة في منطقة القرن الأفريقي لتضرب 20 مليون شخص بنهاية العام الجاري بسبب الجفاف الشديد وعدم الحصول على التمويل الكافي لتوفير الطعام. وذكر البرنامج في بيان أن تراجع المساعدات الإنسانية وعدم سقوط الأمطار الموسمية حتى الآن سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بمنطقة القرن الأفريقي.