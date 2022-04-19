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اليونان تصادر ناقلة نفط روسية بموجب العقوبات الأوروبية
اليونان تصادر ناقلة نفط روسية بموجب العقوبات الأوروبية
20 ابريل 2022 01:22

أثينا (وكالات)
 
أعلنت اليونان، أمس، احتجاز ناقلة النفط «بيغاس» الروسية قبالة سواحل جزيرة «كاريستوس» وسط البلاد امتثالاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن القرار جاء بأمر من هيئة مكافحة تقنين الدخل من الأنشطة الإجرامية امتثالاً للعقوبات المفروضة على السفن المملوكة للمصالح الروسية من قبل الاتحاد وحلف «الناتو»، مضيفةً أن أمر الحجز يتعلق بالسفينة ذاتها وليس بحمولتها.
وأشارت إلى أن الناقلة التي كانت تحمل على متنها 19 بحاراً روسياً تعرضت لعطل ميكانيكي واضطرت إلى البحث عن مرسى بعيداً عن الأمواج الهائجة في «كاريستوس».
وكانت السفينة البالغ وزنها أكثر من 115 ألف طن متوجهة إلى ميناء مرمرة التركي، وفق موقع «مارين ترافيك»، ورست حالياً في مرسى «كاريستوس»، جنوب جزيرة إيفيا.
وبينما فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على روسيا على خلفية الهجوم على أوكرانيا، لم تشمل الإجراءات النفط والغاز. 

اليونان
الاتحاد الأوروبي
حلف شمال الأطلسي
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