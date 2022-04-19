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هولندا تعيد فتح سفارتها في لفيف
هولندا تعيد فتح سفارتها في لفيف
20 ابريل 2022 01:22

بروكسل (وكالات) 

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، أمس، إعادة فتح سفارتها لدى أوكرانيا بمدينة لفيف الغربية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا أنه تمت إعادة فتح سفارة بلاده في مدينة لفيف، موضحاً أنه لن يوجد بالسفارة سوى عدد قليل من الموظفين بالإضافة إلى السفير.
وأضاف الوزير الهولندي أنه تم نقل السفارة الهولندية من كييف إلى لفيف بعد الهجوم الروسي، وأنها ستواصل عملياتها من المدينة الغربية في الوقت الحالي.
وأشار هوكسترا إلى أن إعادة فتح السفارة تمثل أهمية كبيرة للحوار مع السلطات الأوكرانية والدول الأخرى ولمراقبة المخاطر الأمنية في أوكرانيا.

أوكرانيا
هولندا
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