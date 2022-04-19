قادة العراق يحذرون من تداعيات الأزمة السياسية

هدى جاسم (بغداد)

دعا قادة العراق أمس، إلى معالجة حالة الانسداد السياسي، والعمل بثقة متبادلة من جميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأجمع القادة أن البلاد بحاجة إلى خطوات لمعالجة الانسداد السياسي ومعالجة الخلافات السياسية، وأن لايتحول الخلاف السياسي بين الفرقاء إلى أداة تهديد للدولة، مطالبين بالتكاتف لمعالجة الأخطاء والسلبيات التي رافقت العملية السياسية في البلاد.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمته: إن «الانسداد السياسي وغياب التفاهم لتشكيل حكومة بعد مضى أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية بات أمراً مقلقاً وغير مقبول، والدخول في متاهات خطيرة على مسار الدولة وطلعات الشعب».

وأضاف: «هناك من يريد أن يشغل العراقيون في صراعات داخلية تهدد كيانهم، ولا يمكن للعراقيين القبول بذلك وهم يطمحون لعراق مستقل ذي سيادة».

كما دعا إلى طي صفحة الخلافات، وتحصين البلد لمواجهة الفساد وإصلاح المؤسسة السياسية من أجل معالجة الأخطاء والسلبيات.

وطالب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في كلمة مماثلة، القوى السياسية بمعالجة الأزمة من خلال العمل بثقة متبادلة، موضحاً أن النظام الديمقراطي هو الحل للتداول السلمي للسلطة.

وقال الكاظمي: «الشعب العراقي قلق من استمرار الأزمة السياسية والانسداد وعلينا الاعتراف أن هناك أزمة ثقة فيما بيننا، وعلينا مواجهتها وتشخيصها قبل الوصول إلى الخيارات السياسية المطلوبة».

وحث الكاظمي القوى السياسية على التخلي عن «لغة التخوين واتخاذ خطوات لمعالجة الانسداد السياسي، لأن الشعب العراقي لا يريد العودة إلى الوراء».

وطالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بالعمل على إكمال الاستحقاقات الدستورية وممارسة البرلمان لدوره التشريعي.

إعلان حالة الإنذار القصوى لـ 3 أيام

أفاد مصدر أمني، أمس، بالإعلان عن حالة الإنذار القصوى لمدة ثلاثة أيام في عموم محافظات العراق لـ«إفشال جميع المخططات الإرهابية».

وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام عراقية: إنه «تم الإعلان عن الإنذار (ج) لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق، من أجل إفشال جميع المخططات الإرهابية، وحسب توجيهات المراجع الأمنية العليا».

وتشهد مناطق في العاصمة بغداد، وأخرى في بعض المحافظات، تشديداً أمنياً خلال شهر رمضان وقبيل حلول عيد الفطر، تحسباً لأي هجمات إرهابية.