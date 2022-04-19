أفغانستان: مقتل وإصابة 28 شخصاً بانفجارات هزت مدرسة في كابول

كابول (وكالات)

أعلنت أفغانستان أمس، مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة 19 آخرين في انفجارين وقعا بالقرب من مدرسة للبنين في غرب العاصمة الافغانية كابول. وقال المتحدث باسم إدارة الأمن في كابول خالد زدران في تصريح لوسائل الإعلام إن عبوتين ناسفتين انفجرتا خارج مدرسة «عبدالرحيم شهيد» الثانوية للبنين الواقعة في حي «داشت برشي» غرب العاصمة الأفغانية.

وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى أقرب مركز طبي في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الآن.

وقال مسؤول مطلع على الأمر، طلب عدم نشر هويته، إن المتفجرات كانت مخبأة في حقائب ظهر وانفجرت إحداها داخل المدرسة. وندد كريس نياماندي المدير القُطري لمنظمة «إنقاذ الطفولة» في أفغانستان بالانفجار.

وقال في بيان: إن المنظمة «تشعر بالغضب وتدين بشدة الهجوم على مدرسة ثانوية في كابول، نشعر بحزن شديد إزاء التقارير التي تفيد بوجود مصابين من الأطفال وربما قتلى في الانفجارات».

وفي وقت سابق، من شهر مايو العام الماضي قتل ما لا يقل عن 85 شخصاً بينهم طالبات وأصيب نحو 300 آخرين عندما انفجرت ثلاث قنابل بالقرب من مدرسة للبنات في حي «داشت برشي» في العاصمة كابول.