جوتيريش يدعو إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال عيد الفصح



دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال احتفالات عيد الفصح الأرثوذكسي في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.وقال جوتيريش في نيويورك، اليوم الثلاثاء، إن فترة الأربعة أيام ستكون مناسبة لإنقاذ الأرواح والمشاركة في مناقشات جديدة بشأن التوصل إلى حل سلمي لإنهاء المعاناة.

وأوضح أن وقف لإطلاق النار يبدأ يوم الخميس سيسمح للمدنيين بمغادرة منطقة الحرب. كما سيسمح لمنظمات الإغاثة بتقديم دعم منقذ للحياة في مدن، مثل ماريوبول وخيرسون ودونيتسك.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 12 مليون شخص في أوكرانيا يحتاجون حالياً لمساعدة إنسانية.