الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
جونسون يعتذر للبرلمان عن غرامة كوفيد
جونسون يعتذر للبرلمان عن غرامة كوفيد
19 ابريل 2022 22:19

 اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، للبرلمان لخرقه قواعد كوفيد أثناء تجمع في عيد ميلاده، وذلك بعد أن غرمته الشرطة الأسبوع الماضي.
وغرمت الشرطة جونسون ووزير المالية ريشي سوناك بينما كان البرلمان في عطلة عيد القيامة. وسيجري أعضاء البرلمان تصويتاً يوم الخميس بشأن ما إذا كان ينبغي التحقيق مع جونسون حول مزاعم أنه ضلل البرلمان بقوله مراراً إنه اتبع قواعد كوفيد.
وقال جونسون للنواب "أغتنم هذه الفرصة في أول جلسة متاحة لأكرر اعتذاري الصادق إلى مجلس العموم. وبمجرد تلقي الإشعار أدركت الألم والغضب، وقلت إن للناس الحق في توقع الأفضل من رئيس وزرائهم"، مضيفاً أنه لم يدرك في البداية أن التجمع انتهك قواعد كوفيد.
وتابع "لم يخطر ببالي في ذلك الوقت، أو لاحقاً، أن اجتماعاً في مقر مجلس الوزراء، وقبيل اجتماع مهم حول استراتيجية كوفيد، يمكن أن يصل إلى حد انتهاك القواعد. أكرر أن ذلك خطأ ارتكبته وأعتذر عنه بلا أي تحفظ".

 

المصدر: رويترز
بوريس جونسون
بريطانيا
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©