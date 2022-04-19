أوكرانيا تنفي قصف قرية حدودية روسية

نفت أوكرانيا الاتهامات التي وجهها حاكم إقليمي روسي، اليوم الثلاثاء، بأن قواتها قصفت قرية روسية بالقرب من الحدود بين البلدين.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم المزعوم وإن إصابتهم ليست خطيرة، مضيفاً أن القصف ألحق الضرر بأكثر من 30 منزلاً.

وقال الجيش الأوكراني، هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة من جانب روسيا. أوكرانيا تشن عملية دفاعية على أراضيها وتقاتل الجيش الروسي فقط وليس المدنيين.

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من تفاصيل الواقعة أو من يقف وراءها.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بطائرة هليكوبتر على مستودع وقود في بيلجورود، وهو ما نفت كييف مسؤوليتها عنه، كما اتهمتها بقصف قرى وإطلاق صواريخ على مستودع للذخيرة.