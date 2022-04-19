روسيا تطرد أكثر من 30 دبلوماسياً أوروبياً

أعلنت روسيا أكثر من 30 دبلوماسياً من دول البنلوكس الثلاث (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) والنمسا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم" كرد فعل على طرد عشرات الدبلوماسيين الروس.

وأوضحت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هناك 15 دبلوماسياً من السفارة الهولندية في موسكو وحدها مطالبين بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين.

وكانت هولندا طردت 18 دبلوماسياً روسيا في وقت سابق بسبب اتهامهم بالتجسس وكذلك نظراً للحرب الروسية على أوكرانيا.

كما طالبت السلطات الروسية 12 موظفاً من السفارة البلجيكية بمغادرة البلاد، كما أخطرت السلطات الروسية لوكسمبورج بطرد أحد دبلوماسييها في موسكو كرد فعل على طرد دبلوماسي روسي.

وقررت السلطات الروسية طرد أربعة موظفين في السفارة النمساوية في موسكو.

واستدعت الخارجية الروسية سفراء كل الدول المعنية بهذه القرارات لإخطارهم بها.

يذكر أن روسيا دائماً ما ترد على مثل هذه الحالات بطرد عدد مشابه لعدد دبلوماسييها المطرودين.

وكانت ألمانيا طردت أوائل الشهر الجاري 40 دبلوماسياً روسياً بإعلانهم أشخاصاً "غير مرغوب فيهم" غير أن روسيا لم تتخذ رد فعل على هذا بعد.